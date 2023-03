Trovata morta in casa, disposta l’autopsia

Carabinieri (foto Germogli)

Perugia, 20 marzo 2023 - La Procura di Perugia ha disposto l'autopsia sul corpo di una donna di 56 anni trovata senza in casa questa mattina a Ponte Pattoli, frazione di Perugia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri chiamati dal compagno della donna che ha dato l'allarme contattando il 112. La donna, una 56enne originaria della provincia di Siena, è stata trovata all'interno della propria camera da letto. Il personale sanitario prima e il medico legale intervenuti, a seguito di un primo esame, non sono stati in grado di indicare l'esatta causa di morte. L'Autorità Giudiziaria ha pertanto disposto l'esecuzione di rilievi tecnici da parte di militari del Nucleo Investigativo di Perugia e disposto l'esecuzione dell'autopsia, che avverrà nei prossimi giorni, al fine di chiarire in modo esaustivo il motivo del decesso.