Morroni e Vitali: "Grazie a chi ci ha dato fiducia"

GUALDO TADINO – Roberto Morroni e Simona Vitali, gualdesi doc, hanno mancato di pochissimo l’elezione in Consiglio regionale: sono i primi dei non eletti nelle rispettive liste, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Morroni ha detto: "Esprimo un sentito ringraziamento ai 3.050 elettori umbri per la fiducia che mi hanno voluto riservare; un grazie particolare va ai miei concittadini, per l’ennesima testimonianza di credibilità e affidabilità. I 1.230 voti di preferenza sono la testimonianza del profondo e solido legame con la mia comunità ed hanno contribuito ad elevare Forza Italia al 26,02%, percentuale che la rende il primo partito della città. Il mio impegno politico a difesa degli interessi della Città e dell’Umbria intera continuerà, nella consapevolezza del carico di responsabilità assegnatomi dalla volontà popolare".

A Simona Vitali, che ha messo insieme 3.430 preferenze in Umbria, è arrivato il grazie del circolo di Fratelli d’Italia, per aver "saputo conquistare il cuore e la fiducia dei cittadini, con ben 954 voti a Gualdo Tadino e quasi 300 a Nocera Umbra, e addirittura 200 a Gubbio, totalizzando circa 1.700 preferenze solo nelle fascia appenninica". La Vitali parla di "un risultato che per me rimane straordinario. Devo ringraziare molta della mia comunità politica, fatta di anni di militanza e presenza sui territori. Ringrazierò una per una le persone che in questi mesi mi sono state accanto consentendomi, dal nulla, di arrivare prima dei non eletti, con numeri straordinari anche dalla fascia appenninica".

A.C.