Moon in June festeggia la “Decima luna“ con le sue star

Il grande Vinicio Capossela, la straordinaria voce di Noa, cantautori e musicisti come Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, Dente, Tricarico, e sperimentatori sonori come Laura Agnusdei e Valentina Magaletti, fino al jazz del presente e del futuro di Shabaka Hutchings: ecco i principali artisti della suggestiva stagione 2025 targata “Moon in June“, che festeggia dieci anni di vita, visioni e coraggio con il claim “La decima luna“.

Il bel cartellone, presentato ieri, coinvolgerà con concerti al tramonto e performance artistiche le principali località del Trasimeno – Tuoro, Castiglione del Lago, Passignano e Piegaro – fino a Perugia sempre con la volontà, ha sottolineato l’ideatrice e direttrice artistica Patrizia Marcagnani di "cercare voci autentiche, talenti fuori rotta, esperienze artistiche che possano mettere d’accordo sensibilità diverse". Proprio Marcagnani, a inizio conferenza, ha letto un lungo messaggio di Noa, la cantante israeliana attesa il 29 giugno alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, con un ospite speciale come l’artista palestinese Miriam Toukan. Noa chiede "la fine immediata dell’orribile guerra condotta a Gaza (...). Sosteniamo – invoca – la soluzione dei due stati, cerchiamo di avvicinarci e costruire ponti e legami, per il benessere reciproco di tutti". Messaggio subito commentato dalla Governatrice Stefania Proietti. "Oltre a valorizzare la musica, il paesaggio e il lago Trasimeno, Moon in June dà anche un messaggio di speranza, pace, dialogo e di cultura, che va sostenuta perché di cultura si vive."

Il festival entra subito nel vivo con le due giornate all’Isola Maggiore di Tuoro, là dove tutto è iniziato. Sabato 21 giugno alle 18.45 si terrà l’evento speciale con il ritorno di Vinicio Capossela protagonista di “Sirene”, un nuovo progetto originale e visionario. Ad aprire la serata sarà Renzo Rubino. Domenica 22 giugno doppio appuntamento per un tramonto tra parole, musica e poesia con Dente e “Il dominio della luce“, il nuovo progetto firmato da Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo. Il 27 giugno Castel Rigone ospiterà le visioni sonore di due tra le più innovative musiciste italiane, Laura Agnusdei e Valentina Magaletti, il 28 sarà la volta di Tricarico, in concerto a Castiglion Fosco.

Ma “Moon in June“ non si ferma all’estate e come da tradizione va avanti nei mesi successivi. L’8 novembre partirà dall’Auditorium San Francesco al Prato, una rassegna invernale dedicata alla nuova scena jazz che inizierà con il concerto del musicista britannico Shabaka Hutchings. E l’11 novembre, in occasione dell’estate di San Martino, si terrà (in una location ancora da individuare) un concerto in ricordo di Riccardo Regi, giornalista e musicista recentemente scomparso. Protagonisti sul palco saranno i suoi compagni del gruppo musicale “L’Estate di San Martino“ insieme ad ospiti speciali.

