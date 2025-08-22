Moon in June, due super concerti . Serena Brancale e i Marlene Kuntz

Due super concerti – Serena Brancale a Castiglione del Lago e i Marlene Kuntz con Orchestra in piazza del Bacio a Perugia – mettono il suggello all’estate musicale di “Moon in June“.

Si comincia questa domenica alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago dove Serena Brancale salirà sul palco alle 21 per una nuova tappa del suo “Anema e Core Tour”: uno show che si annuncia potente, colorato e ricco di contaminazioni: jazz, soul, elettronica, dialetto e groove si fondono in un’esperienza live di forte impatto, che ripercorre le canzoni e i momenti più significativi della sua carriera artistica. Serena Brancale sta portando in tour la sua musica, dopo grande successo al Festival di Sanremo con la sua “Anema e Core”, certificata oro, e del nuovo singolo “Serenata”, in collaborazione con Alessandra Amoroso e dopo i sold out registrati al Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e New York (uno dei templi mondiali del jazz). Grazie a uno stile inconfondibile che mescola sonorità contemporanee e radici mediterranee, la cantautrice e performer si è affermata come una delle voci più originali della scena contemporanea musicale italiana. Prevendite online su Ticketone. E ancora, domenica 31 agosto alle 21, Moon in June approda a Perugia con una delle band che ha segnato la storia del rock italiano, in un progetto senza precedenti: i Marlene Kuntz con Orchestra, diretta da Rodrigo d’Erasmo per un concerto speciale in una piazza da reinventare.

L’appuntamento si terrà infatti in piazza del Bacio, spesso scenario di degrado e abbandono che ora vuole riqualificarsi anche grazie alla musica. Dopo il successo dei festeggiamenti per i 30 anni del disco d’esordio Catartica, i Marlene Kuntz sono tornati sul palco con questo nuovo progetto. La band sta portando in scena i brani più celebri del suo repertorio con l’accompagnamento di un’orchestra sinfonica, diretta dal musicista Rodrigo D’Erasmo. "E’ un concerto – spiega Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz – che può mettere d’accordo chi è legato visceralmente al rock e chi apprezza l’eleganza degli arrangiamenti sofisticati. La scelta della direzione artistica di Rodrigo d’Erasmo è volta a ottenere questo risultato, un mix equilibrato fra l’approccio ortodosso e quello sperimentatore, fra la tradizione del rock e la inclassificabilità di zone indistinte". Biglietti in prevendita su Boxol e Ticketone.

Sofia Coletti