“Monumentum. The Second Sleep“ al Morlacchi. A passo di danza con la rassegna ’Perché non ballate?’

Nuova tappa, sul palcoscenico del Morlacchi per la rassegna di danza del Teatro Stabile dell’Umbria “Perché non ballate?” dedicata ai nuovi linguaggi e ai nuovi volti del contemporaneo. Questa sera e domani alle 20.45 è di scena “Monumentum. The Second Sleep / seconda parte quartetto“ (nella foto) di Cristina Kristal Rizzo con Annamaria Ajmone, Marta Bellu, Jari Boldrini, Violetta Cottini, Sara Sguotti.

Lo spettacolo ha un andamento temporale racchiuso nella danza pura di un ensemble, espressione di un’evoluzione plurale delle relazioni: il progetto Monumentum è iniziato nel 2022 e ha già visto la creazione di un solo interpretato dalla danzatrice Megumi Eda, “Monumentum the second sleep/prima parte“ e nel 2023 la creazione del primo studio di Monumentum DA“ con la performer sordx bilingue in italiano e Lis Diana Anselmo.

Nello spettacolo i danzatori giocano a travestirsi con immaginari collettivi, appaiono e scompaiono frammenti di qualcosa che già abbiamo visto o abbiamo ascoltato, una memoria collettiva fatta di gesto, musica, outfit. Avvolta da visioni cromatiche in chiaro scuro e attraversata da dialoghi onirici, la pièce fa sentire che esistono altri livelli di comunicazione o di linguaggio.

“Monumentum“ è il terzo appuntamento di “Perché non ballate?“ che vede protagonisti artisti con un grande bagaglio di esperienze nazionali e internazionali, in continua ricerca di paradigmi il più possibile aderenti alla società in cui viviamo, in un percorso di scoperte e inedite possibilità. La rassegna prosegue con “Strangers in the night“ di Carlo Massari, sabato primo marzo e “Save the last dance for me“ di Alessandro Sciarroni, sabato 10 maggio. I biglietti si possino prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075.57542222 e acquistare online su www.teatrostabile.umbria.it