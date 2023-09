Montegrillo & Friends Festa di quartiere Giovani, sostenibilità, sport e sociale

Chiude i battenti oggi, la festa di quartiere che punta alla rigenerazione urbana e alla socializzazione. Il programma: alle 9.30 ‘Alpaca al Parco di Montegrillo’ alla scoperta di un mondo straordinario con il ‘Bosco dell’Angelo’, alle 10 una passeggiata narrata sull’acquedotto con Leonardo Tassini (appuntamento in Piazza dell’Acquedotto a Ponte d’Oddi per proseguire verso il Parco di Montegrillo), sempre alle 10, al campo da calcio Parco Nord, un percorso di abilità per cani e sfilata canina aperta a tutti, mentre alle 16 un minicorso di cucina ‘Lo zafferano e non solo’ con Baldo&Riccia al centro socioculturale (iscrizioni Marta 3382819224). Sono previsti, poi, sport di quartiere ‘Pentathlon’ con lezioni di prova e dimostrazioni di allievi, maestri e istruttori con prove gratuite per bambini e ragazzi, di diverse discipline, in Piazza scuola e nella sede di associazioni sportive. Ci saranno, ancora, alle 17 l’iniziativa ‘Conoscersi e ri-conoscersi il tratto del ri-tratto’ a cura di Luciano Tittarelli e Claudio Ferracci (iscrizioni Alicia 3465904243) all’Anfiteatro Parco Montegrillo, alle 19 la presentazione del murales ‘Antonio Meucci’ a cura dell’Associazione Fu. Bo. e si chiude in musica alle 21.30 con il live dei Sex Mutants rock band. Durante la festa, oltre Bibliobus, sarà presente il Csg centro servizi giovani del Comune di Perugia. Il cartellone delle feste di quartiere “Perugia & Friends“, organizzato dal Comune di Perugia nell’ambito del progetto Perugia Open district per rivitalizzare le tante aree della città compatta, chiamando a raccolta cittadini, associazioni e attività commerciali del territorio.