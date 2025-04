Montedoglio per il Trasimeno. Ma quanto costerà l’acqua?

CASTIGLIONE DEL LAGOAcqua di Montedoglio al Trasimeno? Dopo la polemica ora anche Città di Castello dice si, o almeno un si politico, che arriva dal sindaco Luca Secondi dopo che il segretario Domenico Duranti ha scagliato il dardo: "Quell’acqua serve a noi". Così l’esponente Dem dell’Altotevere aveva detto, creando non pochi imbarazzi mentre i vertici regionali lavoravano per portare acqua toscana al mulino del lago umbro. Quanto riferito in consiglio comunale dal sindaco Secondi ha ricucito uno strappo, spalancando un altro tema: quello dei costi. "Nessuna preclusione all’utilizzo delle acque della diga di Montedoglio in soccorso del Lago Trasimeno, purché ci sia un beneficio tariffario per l’approvvigionamento idrico degli agricoltori di Città di Castello e dell’Altotevere", ha sottolineato in Consiglio comunale il sindaco Secondi, rispondendo all’interrogazione del consigliere del Pd Roberto Brunelli sulle tariffe dell’acqua dell’invaso. Il primo cittadino ha spiegato: "Nel nostro territorio abbiamo il problema del costo dell’acqua, ma non abbiamo il problema dell’acqua. In passato ci sono state anche polemiche sulla sua utilità, ma la diga di Montedoglio è stata fondamentale negli anni. Il fatto è che c’è un ente gestore, l’Eaut, e un ente distributore, Afor, e questo doppio passaggio in Umbria comporta un costo estremamente importante a carico degli agricoltori. Ecco perché – ha puntualizzato il sindaco – come amministrazione comunale ci siamo attivati per chiedere di contenere questi costi fin dall’incontro con il nuovo assessore regionale Simona Meloni".Proprio Meloni poche ore fa ha annunciato l’approvazione lo schema dell’Accordo di programma per la gestione e l’utilizzo condiviso delle risorse idriche del Sistema Montedoglio anche vero il lago umbro. E di cui appunto ci saranno da capire anche i costi. "Non siamo contro l’aiuto a un altro territorio – ha concluso Secondi –, non siamo contro il soccorso ambientale al Lago Trasimeno, ma difendiamo le prerogative del nostro territorio e fra le prerogative prioritarie c’è quella di garantire il settore agricolo. Crediamo che un eventuale intervento rivolto al Trasimeno andrebbe rimborsato, per abbattere i costi fissi eccessivi per gli agricoltori dell’Altotevere".