"Momento difficile per questo settore. Qui vince il rispetto per il lavoro"

"Credo che sia importante, almeno come Chiesa, mettere un piccolo segno di attenzione nei confronti di chi si spende quotidianamente nel mondo del lavoro ed è significativo trovare in una concessionaria, dove ci sono macchine, officine e carrozzeria, una grande attenzione per la dimensione umana, le relazioni e il rispetto reciproco". Queste le parole del vescovo Ivan in occasione della visita alla concessionaria Centralcar Automotive Complex di Perugia in vista delle festività natalizie, accolto dal presidente Ettore Pedini e dai suoi dipendenti. La visita è stata anche l’occasione per celebrare un momento di riflessione sui problemi che sta vivendo il settore automotive e, in generale, su quanto vivono quotidianamente i lavoratori e le loro famiglie.

"Anche se il momento è difficile – ha commentato Pedini – a livello nazionale e internazionale, il Natale rimane una data importante e diventa un’occasione per pensare a tutte quelle persone che corrono il rischio di perdere il lavoro, augurandoci che questo non avvenga. Penso che, se gli uomini imparassero a volersi bene, tutti questi problemi non ci sarebbero, invece, il denaro e il potere hanno preso la priorità su tutto, soprattutto sull’uomo".