Missione tra i ghiacci Sofia, scienziata a 28 anni "Al Polo per scoprire l’origine dell’universo"

"Avete presente quando da bambini ti chiedono cosa vuoi fare da grande: beh, io a 5 anni già rispondevo che volevo fare l’astronauta, perché ero affascinata dal cielo, dallo spazio e dalle stelle". Sofia Fatigoni non ha neanche trent’anni ed è già alla sua seconda missione scientifica in Antartide per indagare l’origine dell’universo. Perugina diplomata al classico Mariotti, laurea triennale in Fisica e la magistrale in Astrofisica alla Sapienza di Roma, ora è ricercatrice di cosmologia sperimentale per il California Institute of Technology a Pasadena. In questi giorni la scienziata è tornata a Perugia dai genitori per fare un piccolo break rigenerante, prima di risalire sulla macchina del tempo e tornare ai suoi studi sui primi istanti di vita dell’universo. Sofia raccontaci della tua missione al Polo Sud... "Sto lavorando al progetto Bicep Array Telescope, praticamente si sta cercando di capire cosa è successo subito dopo il Big Bang. Grazie a questo potentissimo telescopio è stato possibile fare un salto indietro nel tempo di circa 13,7 miliardi di anni fa, quando la materia non era ancora diventata stelle e galassie. Io ho progettato una parte del telescopio e con altri colleghi siamo andati ad installarlo". Perché installare una base di ricerca...