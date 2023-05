Minori scomparsi Studenti consapevoli Il questore "Utile condividere un disagio"

In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi, il camper della Polizia di Stato di Perugia ha fatto tappa in Piazza IV novembre. L’iniziativa, che si colloca nel piano permanente di attuazione delle direttive del Dipartimento di pubblica sicurezza, nell’ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione dedicata e rivolta ai minori, ha visto il personale della Questura impegnato ad illustrare ai giovani presenti ed alla cittadinanza la delicata tematica, con approfondimenti dedicati e distribuendo materiale informativo.

Numerosissimi gli studenti intervenuti all’evento, tra i quali quelli delle classi prime della media del Comprensivo Perugia 15, che hanno formulato le loro domande e chiesto chiarimenti e spiegazioni, interagendo con i poliziotti dell’Ufficio minori e vittime vulnerabili, specializzati nella trattazione dei casi inerenti al fenomeno in argomento. "La condivisione di un problema o di un disagio – ha detto il questore Giuseppe Bellassai – è certamente parte principale ed essenziale per intraprendere un percorso risolutivo efficace nei confronti di questo doloroso fenomeno. Non dimenticate mai, ragazzi, quanto sia importante coltivare la propria “cultura”, perché è attraverso di essa che si gettano le basi del vivere civile nel rispetto della legalità e quindi del prossimo". Consegnati agli studenti un opuscolo informativo e un segnalibro rivolti proprio agli adolescenti e realizzati per la Giornata dal Servizio Centrale anticrimine in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni.