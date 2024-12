“Mine vaganti“ lungo le strade. Ubriachi o drogati al volante. Ritirate patenti, auto e motorini

Ubriachi o drogati. Nonostante questo al volante di auto che, in queste condizioni, diventano delle vere e proprie potenziali "armi" se non gestite nel pieno delle proprie facoltà. Non a caso, i carabinieri di Todi, intervenuti per due incidenti, fortunatamente senza il coinvolgimento di altri mezzi, hanno potuto accertare che i conducenti, di 30 e 25 anni, erano entrambi positivi all’alcoltest, uno con 1,38 grammi per litro, l’altro con 0,89%. A entrambi è stata ritirata la patente. A San Giustino, invece, un 35enne straniero, dopo essere caduto con il suo ciclomotore, è stato sottoposto ad accertamento sanitario, permettendo di accertare la possibile causa dell’incidente stesso: era ubriaco, con un tasso alcolico di 2,73 grammi per litro. Il mezzo è stato sequestrato, ritirata la patente. Sono tre dei casi accertati dai carabinieri nel corso di controlli del territorio, mirati proprio alla sicurezza della circolazione, un monitoraggio fondamentale per contrastare i controlli scorretti degli automobilisti oltre che monitorare presenze più o meno sospette. Il bilancio complessivo dell’attività è di otto persone denunciate, tre delle quali segnalate anche alla locale Prefettura perché assuntrici di droga. A Città di Castello, un 19enne del luogo, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 0.86 g/l. Mentre tre coetanei, di origini straniere, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 2,10, 1,10 grammi di hashish e di uno spinello in parte già consumato.

A Città della Pieve, un 30enne è stato fermato alla guida della propria auto e sottoposto ad accertamento etilometrico: è risultato positivo con un tasso pari a 1,16 grammi per litro. Mentre il tasso di un 46enne ha raggiunto i 2,54 grammi per litro: patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro.

L’aliquota Radiomobile di Foligno ha fermato un 20enne del posto, risultato positivo con un tasso di 1,16 grammi per litro. Un automobilista "fuorilegge" è stato individuato anche dai carabinieri di Nocera Umbra: il test ha fatto segnare 1,32 grammi per litro. Questo a fronte di un limite di legge che attualmente è di 0,50 grammi per litro. Le attività di controllo dei carabinieri, conferma il comando provinciale, proseguiranno "al fine di incrementare la presenza attiva sul territorio, strategia essenziale per il comando provinciale di Perugia quotidianamente impegnato nel rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini nelle tante realtà locali del perugino".