minaccia il suicidio

In un’abitazione era stato segnalato un uomo che aveva espresso la volontà di compiere un gesto estremo. Gli agenti della Sala Operativa hanno dapprima fornito indicazioni alla compagna, mentre sul posto è arrivata la Volante: gli operatori hanno raggiunto l’uomo nell’estremità del terrazzo dell’appartamento, in stato confusionale. Dopo diversi tentativi, gli agenti sono riusciti a metterlo in sicurezza.