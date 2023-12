Minacce di morte alla madre. Scatta il braccialetto elettronico

Minacciava di morte da giorni la madre di 71 anni, fin quando la donna non ha presentato denuncia ai carabinieri che sono intervenuti applicando il braccialetto elettronico al figlio, che è stato abcge denunciato per minaccia aggravata. Protagonista un quarantaquattrenne di Allerona con vari precedenti alle spalle, che aveva cominciato a tormentare la madre a cui telefonava di continuo usando un tono minaccioso ed aggressivo tanto da costringerla a presentare una querela.

Dissidi personali covati da tempo lo avevano portato a prendere di mira la donna che tormentava ad ogni ora, facendole squillare il telefono senza sosta, coprendola di insulti fino a renderle la vita impossibile, dopo averla portata all’esasperazione. Il provvedimento restrittivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Terni, dovrà ora scongiurare che l’uomo si avvicini alla madre e ai luoghi da lei frequentati per scongiurare che possa compiere anche atti violenti nei suoi confronti. Da qui l’applicazione del braccialetto elettronico. Solo il giorno prima un quarantenne di Fabro era stato arrestato dai carabinieri per avere a lungo perseguitato gli anziani genitori con la richiesta pressante di denaro, arrivando anche a minacciarli di morte. La misura degli arresti domiciliari era quindi scattata proprio in seguito alla denuncia presentata dal padre e dalla madre, esasperati da quel clima di paura ed intimidazione a cui il figlio li aveva costretti da tempo. L’uomo deve rispondere di atti persecutori aggravati ed estorsione.