Mille nuotatori e 44 società sportive “Acciaio“, il Meeting fa boom

Mille gli atleti in gara per la quarta edizione di “Acciaio, Meeting Nazionale di Nuoto Città di Terni“, organizzato dalla Polisportiva Clt con il sostegno della Fondazione Carit. Da venerdì scorso ad oggi, impegnate nelle piscine del Clt 44 società sportive provenienti da tutta Italia con oltre mille atleti in gara e 3. 600 prove cronometrate.

La manifestazione, a ingresso libero per il pubblico, si svolge alla Piscina Clt di Largo Pantano, offrendo agli spettatori un’occasione unica per assistere da vicino alle performance di nuotatori di tutte le categorie, Esordienti B e A, Ragazzi, Juniores e Assoluti, impegnati in batterie individuali e staffette. "Un evento che coniuga sport, formazione e territorio" afferma Giovanni Scordo, direttore Risorse Umane Arvedi Ast e presidente Clt. "Sin dalla prima edizione ha regalato grande soddisfazione alla Polisportiva CLT per la partecipazione di società di nuoto provenienti da tutta Italia. Un appuntamento consolidato grazie al continuo sostegno dell’azienda Arvedi Ast ed al contributo della Fondazione Carit che conferma, come sempre, l’attenzione alla crescita dello sport e alle iniziative di valore ul territorio", aggiunge Scordo.

Molto soddisfatto anche il responsabile della Sezione Nuoto Clt Massimo Pascucci per il quale " il meeting apre ufficialmente la stagione estiva e rappresenta una tappa fissa per molte società italiane".

"La novità di quest’anno – commenta Enrico Polito, tecnico nuoto Clt- saranno le finali dei 100 metri che nel pomeriggio di oggi regaleranno sicuramente molte emozioni". Tra i protagonisti più attesi, Federico Burdisso, che, come per la prima edizione, è presente al Meeting. Per lui Medaglia di bronzo nei 200 farfalla alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e campione europeo con la staffetta 4x100 mista.