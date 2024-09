Mille immobili e terreni per oltre 300 milioni

L’Assemblea legislativa ha approvato, con i soli voti della maggioranza (contrari Pd, M5S e Misto) il Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione, 2024-2026. Nella valutazione complessiva i fabbricati sono circa mille con un valore stimato al 2022 di circa 260 milioni; i terreni corrispondono a circa 27mila ettari per un valore (prezzi correnti di mercato) di circa 55 milioni di euro. Le infrastrutture demaniali ferroviarie e telematiche in fibra valgono circa 130 milioni di euro. Rispetto all’ultimo piano molti sono stati gli avvicendamenti rispetto al patrimonio. Per Fabio Paparelli (Pd) "è un nuovo Piano triennale non destinato a dare frutti: nonostante l’Umbria abbia 400 milioni di patrimonio pubblico stimato, non mi risulta siano state fatte vendite o opere di messa a frutto di tale patrimonio". L’assessore Paola Agabiti ha ribattuto che "nei 5 anni di governo di questa giunta ingenti investimenti sono partiti: solo per citare Caicocci, è stato oggetto di intervento attraverso fondi Pinqua con 2 bandi da 30 milioni di euro, per l’ex ospedale di Città di Castello 15 milioni, ricordo anche Villa Montesca e altri interventi minori che stanno andando avanti".