Migliaia di volumi in regalo con “Dritti alla Fonte“: "E ora Perugia si candida a capitale italiana del libro"

“Dritti alla fonte“ conquista Perugia. Oltre duemila libri portati, altri mille quelli arrivati da privati, case editrici e associazioni: tutti distribuiti. Sono i numeri che certificano il successo dell’iniziativa organizzata ieri dall’associazione Europa Comunica Cultura e dal Comune per diffondere il valore della lettura e del libro. Così piazza IV Novembre si è trasformata in una grande libreria a cielo aperto con i libri disposti intorno alla Fontana Maggiore, in regalo per cittadini, turisti, bambini e curiosi.

"In questa meravigliosa giornata di primavera è veramente una gioia vedere tutte queste persone accorse in piazza IV Novembre a toccare, sfogliare e guardare i libri – è il commento della sindaca Vittoria Ferdinandi (nella foto). Insieme all’Associazione Europa Comunica – prosegue : abbiamo deciso di allestire una sorta di libreria a cielo aperto vicino alla nostra Fontana Maggiore per tentare di sensibilizzare le persone alla lettura e alla riscoperta del piacere di leggere. Per me i libri sono sempre stati i miei migliori amici ed è molto importante metterli vicino a un simbolo che è il cuore della nostra città, a ricordare che l’incontro con i libri è vivificante e vitale tanto quanto può essere vitale l’acqua".

Da qui il passo successivo. "Sono felice di poter annunciare – prosegue la sindaca – che, come amministrazione comunale, stiamo lavorando alla creazione di un progetto che permetterà a Perugia di candidarsi a capitale italiana del libro. Perugia è sempre stata la città del sapere e della cultura e oggi, più che mai, è importante ricordare che la cultura è il più grande strumento che abbiamo per coltivarci come esseri umani liberi, capaci di pensiero critico e di comprensione verso il mondo e verso l’altro".