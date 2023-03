Michele Turcheria è il nuovo segretario dell’agro-industria

Luca Turcheria è il nuovo segretario generale della Flai Cgil dell’Umbria, la categoria che organizza i lavoratori dell’agro-industria e che conta circa 5000 iscritte e iscritti. "La situazione per la nostra categoria è molto complicata - dice Turcheria, che subentra a Michele Greco - alle vertenze di aziende storiche e fondamentali come Novelli, Sangemini ed ex Pasta Julia, si aggiungono le difficoltà dell’agricoltura, in particolare di un settore importante da sempre per l’Umbria, come il tabacco".