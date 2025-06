Michele Sarli segretario Pd: "Ripartire dalla partecipazione"

GUBBIO – Michele Sarli è il nuovo segretario della sezione comunale eugubina del Partito democratico. Dopo il congresso di ieri, per il quale l’attesa era altissima, Sarli (nella foto) è stato eletto con 103 preferenze a suo favore sui 170 votanti totali. Non era l’unico candidato, con Gianni Fabbretti che ha portato a suo favore 64 preferenze, mentre tre schede sono rimaste bianche. Sarli assume dunque la guida del Pd dopo anni di esperienza politica, tra cui anche quattro anni (1993-1997) di assessorato ai lavori pubblici con Paolo Barboni sindaco.

"Di fronte ad un Partito eugubino vicino all’estinzione – aveva dichiarato Sarli alla sua presentazione – da fondatore amareggiato del Pd, ho accettato con entusiasmo la proposta di candidarmi a segretario, nel solco di una marcata innovazione, rispetto al passato, nei metodi e nei contenuti. Innovazione che dovrebbe essere in realtà la normalità in un partito".

La priorità, aveva proseguito, "è la ricostruzione del partito, consentendo la partecipazione e condivisione di iscritti e simpatizzanti a tutte le fasi di discussione ed elaborazioni di idee". Ieri la sezione ha votato anche per i rappresentanti provinciali e regionali. Per la prima Baldini ha ottenuto 89 voti a fronte dei 62 ricevuti da Burico (17 schede bianche, 2 le nulle), mentre per la seconda Pasquali ne ha ottenute 91 contro le 62 di Trappolino (16 schede bianche, 1 nulla).