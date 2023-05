Michela Bellezza, negoziante morta nell’incidente. “Siamo paralizzati dal dolore”

Corciano (Perugia), 20 maggio 2023 – Un incidente in un sabato di primavera e una vita che si spezza. Lutto in Umbria per la morte di Michela Bellezza, 42 anni, negoziante. E’ la vittima di un tragico incidente accaduto a Corciano, in via Alcide De Gasperi.

Erano circa le otto quando due auto si sono scontrate frontalmente. Un incidente la cui dinamica viene ora accertata dalla polizia locale. Sarebbe stata proprio la Range Rover a innescare lo scontro prima con una Golf, colpita lateralmente, e poi con la Honda Civic di Michela Bellezza, con cui appunto l’impatto è stato frontale.

La macchina della donna è finita nella vegetazione a lato della strada. La donna avrebbe perso la vita sul colpo. Inutile ogni tentativo di rianimazione nonostante l’arrivo del 118 chiamato dalla gente della zona.

I conducenti delle altre vetture non hanno riportato gravi ferite. La persona alla guida della Range Rover è stata trasportata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza gli automezzi.

La notizia della morte di Michela Bellezza si è rapidamente diffusa nella zona. La donna gestiva un negozio di fotografia nella frazione di Ellera, in via Gramsci. Per questo era molto conosciuta. Era molto apprezzata per la sua gentilezza. Un fulmine a ciel sereno che lascia di stucco Ellera. “Siamo paralizzati dal dolore”, dice ora la gente della zona.

Il pubblico ministero, Giuseppe Petrazzini si è recato sul luogo della tragedia in cui era presente il neo sindaco di Corciano, Leonardo Pierotti, che ha deciso di rinviare la festa della sua elezione che era fissata nel pomeriggio di sabato.

"Quanto eri bella, solare, sempre sorridente e di una dolcezza unica...”, scrivono adesso i conoscenti e gli amici su Facebook.

Non è il primo incidente mortale in via Alcide De Gasperi. L’ultimo due anni fa, quando un paio di chilometri più avanti perse la vita Priscilla Brugnami, 5 anni: anche quella un volta incidente frontale con l’auto in cui era la piccola condotta dalla madre (gravemente ferita) e l’altra da un ventenne che proprio pochi giorni fa è stato ritenuto responsabile di quanto accaduto: il gup lo ha condannato a due anni e tre mesi per omicidio stradale e disposto la revoca della patente.