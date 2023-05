Incidente mortale a Corciano: 45enne perde la vita

Corciano (Perugia), 20 maggio 2023 - Drammatico incidente stamattina, 20 maggio, intorno alle 8 a Corciano. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 172, poco dopo il bivio del Crocifisso di Corciano. Nello scontro è morto un uomo di 45 anni.

L'impatto è stato talmente violento che i due mezzi sono finiti nella scarpata sottostante. Non si conoscono ancora le generalità delle vittime. Coinvolta anche una terza automobile. È la stessa strada in cui due anni fa perse la vita una bimba di 5 anni sempre in seguito a un incidente. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale di Corciano.