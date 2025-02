Metrobus, così il traffico va in tilt. Disagi e proteste intorno alla stazione

I disagi non mancano nelle ore di punta alla stazione, sia nella fascia di ingresso che di uscita dalle scuole e dagli uffici. E non potrebbe essere altrimenti, visto il cantiere del Brt che ha preso il via in una delle zone più trafficate della città. E ieri mattina a complicare le cose ci si sono messi anche i lavori per rifare la segnaletica davanti all’hotel Astor, all’inizio di via Mario Angeloni, dove verrà realizzato un attraversamento pedonale. Per alcune ore il sottopasso di via Sicilia è diventato a una sola corsia, allungando le file già presenti scendendo da via Capitini, via Cortonese e via del Fosso. Un imbuto bello e buono che andrà avanti per alcune settimane. Ma intanto c’è anche chi propone di trasformare un disagio in opportunità. E lo fa uno dei componenti del gruppo Ginko Perugia, che propone "che la bretellina che unisce via Cortonese a via Sicilia, ora chiusa per i lavori, possa rimanere chiusa per sempre. Magari togliendo catrame e cemento, con apporto di terra e piantagione di alberi e verde... Sarebbe una piccola oasi che andrebbe a sopperire all’abbattimento prossimo di alcuni bagolari, allo scempio di alberi per il sottopassaggio e dei 10 pini per la pista ciclopedonale. Si avrà tempo 14 mesi per verificare se il percorso alternativo a questa bretella, provocherà’ sempre disagi una volta assestato il traffico".

Intanto però gli interventi del Metrobus Perugia cominciano ad interessare le zone di via Pievaiola e via Settevalli. Nell’ordinanza emessa ieri, c’è in programma il restringimento della carreggiata e del marciapiede sul lato destro di strada Pievaiola, nel tratto compreso fra la rotatoria Fornari e l’accesso al complesso Industriale "Nestlè". I lavori prenderanno il via da lunedì 10 febbraio e proseguiranno fino al 31 agosto. L’altra ordinanza interessa via Settevalli nel tratto parallelo al centro commerciale Emisfero andando a sopprimere una delle tre carreggiate dal 17 al 21 febbraio 2025, compresa la traversa che collega la rotatoria Fezzuoglio e via Fiesole.