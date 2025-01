"Metrobus, basta accuse. Ora lavorate sull’opera"

PERUGIA – "Invitiamo l’amministrazione comunale ad abbandonare questa bulimia di critiche su Metrobus che ormai porta avanti dai tempi della campagna elettorale e a concentrarsi alla fase esecutiva della realizzazione dell’opera". A dirlo è Forza Italia, che "crede che sia importante lavorare alla mobilità alternativa. In particolare su un trasporto pubblico locale più sostenibile, dinamico, innovativo, efficace ed efficiente in grado di offrire vantaggi in termini di tempo, comodità e tutelando l’ambiente. La Giunta Romizi ha lavorato in questa direzione con il progetto del Metrobus – dice FI - : il nuovo sistema di trasporto pubblico totalmente elettrico che riconnette molti quartieri della città. Un’infrastruttura strategica per Perugia ancora però soggetta a critiche incomprensibili da parte dell’attuale Amministrazione comunale di sinistra. E ricordiamo che se oggi si parla di connessioni ciclopedonali – conclude la nota - è solo grazie al fatto che nei 10 anni precedenti si è intervenuti per potenziarle in larga misura come mai era stato fatto prima d’ora".