Metrobus, apre un altro cantiere: ora tocca a via Donizetti

Continuano ad aprire i cantieri per la realizzazione del Metrobus. In particolare stavolta per consentire l’esecuzione degli interventi su via Donizetti, da lunedì 17 febbraio al 30 giugno verranno adottati i seguenti provvedimenti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori:

È prevista l’istituzione del senso unico di marcia in via Gaetano Donizetti a San Sisto, nel tratto compreso fra la traversa della stessa via (proveniente da Via Albinoni) e via Pergolesi/via Cimarosa, secondo questo senso di marcia, disciplinato da specifica segnaletica anche notturna di pericolo e idonea transennatura.

È previsto inoltre l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza e obbligo di direzione diritto per i veicoli in uscita dall’area privata che porta alla sede della Impresa “IFA Passeri”; infine direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dall’area di via Donizetti contraddistinta dai civici 53 – 59 posta a sinistra del senso unico di marcia di cui si è detto sopra.