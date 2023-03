"Metalli pesanti e nichel da paura" La denuncia ambientale del M5S

TERNI "Metalli pesanti da record mondiale, nichel quattro volte superiore ai limiti di legge", lo denuncia il M5S e il candidato sindaco Claudio Fiorelli annuncia: "Chiederò un incontro ad Arvedi per il piano di ambientalizzazione dell’area a caldo di Ast. La Tesei sposti i soldi da stufe e caminetti sulle acciaierie". "A Prisciano a gennaio sono stati registrati valori quattro volte superiori al limite di legge - attacca il M5S – : 76,8 ngm3 a fronte di un valore obiettivo fissato dal Dlgs 1552010 a 20 ngm3. Si torna indietro di anni, ai livelli d’ inquinamento del 2015. Valori che costituiscono un unicum a livello nazionale e che sono in grado di competere a livello mondiale per il record di concentrazione di nichel in area urbana. Basti considerare come in Germania il valore soglia limite di legge delle deposizioni al suolo del nichel è di 15 µgm2*d mentre a Prisciano abbiamo registrato un valore 12 volte superiore di 176,4 µgm2*d. Per il cromo invece siamo a 1099,7 µgm2*d oltre 200 volte i valori registrati in media a Perugia".