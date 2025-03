Messaggi d’emergenza. Arrivano i pannelli

Sulle principali strade del comune di Spoleto sono in arrivo cinque pannelli a messaggio variabile che quando c’è un’allerta meteo informeranno tutti i cittadini, i turisti, gli escursionisti ed i bikers. I pannelli sono infatti in grado di recepire il colore dell’allerta meteo prevalente, direttamente e in autonomia, secondo i bollettini emanati dalla protezione civile della zona di nostro interesse. I cinque pannelli verranno posizionati a San Giovanni di Baiano (svincolo SR 418 - bretella Cementir - aiuola spartitraffico), a San Giacomo (intersezione fra corso Flaminio e via Finlandia), a Colle San Tommaso (intersezione via Caduti di Nassirya - via Colle San Tommaso), a Maiano (lungo la strada di Protte) nella frazione di Pontebari (lungo viale Guglielmo Marconi). Il costo dell’operazione è di 96mila euro ed il progetto di installazione prevede due diverse fasi. La nuova strumentazione permetterà l’inserimento anche di messaggi specifici che forniscono indicazioni circa l’evento previsto o in corso. Qualora, nel corso dell’evoluzione dell’evento, dovessero venir assunti particolari provvedimenti da parte del sindaco (come, ad esempio, ordinanza di chiusura delle scuole) il responsabile della protezione civile provvederà ad integrare le diciture programmate sui pannelli così da renderle immediatamente visibili alla cittadinanza. Nel caso di un’emergenza non prevedibile dal sistema di protezione civile, i pannelli potranno essere utilizzati con i messaggi ritenuti opportuni dal sindaco.