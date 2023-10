Messa del Motociclista a Umbertide: Torna il Santuario dei Centauri

Torna domenica prossima la messa del motociclista, appuntamento per gli amanti delle due ruote dell’Alto Tevere ma nonsolo. Sospesa a causa della pandemia, la celebrazione, come da tradizione, sarà celebrata in Collegiata, chiesa che nel 2012 è stata eletta ufficialmente santuario dei motociclisti del centro Italia con un decreto dell’allora vescovo Mario Ceccobelli. La manifestazione prevede il raduno di vespe, motocicli e mezzi a due ruote in piazza Mazzini alle 10.30; alle 11.30 la messa, celebrata da monsignor Pietro Vispi e poi la benedizione delle moto e dei centauri.

La messa del motociclista nacque nel 2002 ad opera di un piccolo gruppo di appassionati, crescendo nel tempo come numeri ed importanza, culminati con l’elevazione della Collegiata a santuario dedicato alle due ruote, aggiungendosi a quelli di Castellazzo Bormida (AL) dedicato alla Madonnina dei Centauri, Oropa (Biella), Loreto nelle Marche, Nostra Signora della Guardia (GE). Da non dimenticare in Umbria il Dolmen di Casacastalda. Questo il testo ufficiale della dedicazione del 2012: "Considerato che da Umbertide mi è giunta la richiesta di dedicare il tempio della Beata Vergine della Reggia a santuario di riferimento per i motociclisti e vista la devozione con la quale il sopradetto mondo sportivo si raduna in questo tempio, coinvolgendo anche gruppi provenienti da altre diocesi e regioni, elevo la chiesa Collegiata a santuario diocesano dedicato alla devozione dei motociclisti, impartendo di cuore la mia benedizione".

Pa.Ip.