Meraviglie a Perugia Umbria Danza Festival

Il meglio della danza contemporanea sbarca a Perugia all’insegna della “Celebration“: è il titolo-claim della speciale edizione di “Umbria Danza Festival“ con la quale Dance Gallery celebra l’arte coreutica in tutte le sue espressioni e festeggia i 30 anni di presenza e attività nel territorio. "Celebriamo una storia che ha ancora tanto da dire e offrire alla collettività" ha detto ieri la direttrice artistica Valentina Romito nel presentare un festival unico, diffuso e sostenibile, articolato in due sezioni e in spazi non convenzionali, sostenuto da un’incredibile rete di alleanze.

Umbria Danza Festival si terrà dal 23 al 29 luglio con 29 spettacoli, 20 compagnie di cui 4 straniere, 9 prime nazionali tra eventi, performance, spettacoli, incontri nei luoghi più suggestivi della città: cuore pulsante sarà il Complesso di Sant’Anna dove Dance Gallery ha la sua sede (eventi non stop nella sala, nel Chiostro, nella palestra-studio) fino a coinvolgere il Borgo Bello con l’Orto Medievale e la Sala Cutu e approdare tra le meraviglie della Galleria Nazionale dell’Umbria. Prima, dal 30 maggio al 5 giugno, ci sarà la sezione “Kids“ con spettacoli, laboratori e incontri dedicati alle nuove generazioni, d’intesa con le scuole. Per fare sentire la danza elemento vicino alla vita di bambini e ragazzi" sottolinea Valentina Romito. Al suo fianco ci sono i partner dell’impresa, che sottolinea la bellezza, la forza, i fermenti del Festival: il sindaco Andrea Romizi, la dirigente della Regione Antonella Pinna, il direttore di Fondazione Perugia Fabrizio Stazi (il Festival ha vinto il bando per gli eventi culturali sostenibili) e poi Marina Bon Valsassina per la Galleria Nazionale dove il 25 luglio, nella Sala Podiani, si esibirà Fabrizio Favale con lo spettacolo “Danza Americane“, Marco Betti per il Teatro Stabile dell’Umbria che sostiene tre celebri artisti (Favale, Simona Bertozzi e Virgilio Sieni) ognuno con due lavori e David Grohmann, direttore del Cams che apre l’Orto Medievale di San Pietro a due eventi: “Cappuccetto Rosso nel Bosco“ per i bambini il 5 giugno e un percorso coreografico di danza del benessere la mattina del 28 luglio.

Quanto ai nomi, Umbria Danza Festival offrirà il meglio delle produzioni nazionali e internazionali della danza contemporanea. Inaugurazione il 23 luglio con Virgilio Sieni e la sua “Danza Cieca“ insieme a Giuseppe Comuniello, danzatore non vedente, il giorno dopo, per “Dance Gallery 30th anniversary“ debutta “TerraCarne“ con la coreografia di Stefano Mazzotta. E ancora, sono attesi tra i tanti, Abbondanza Bertoni, Sosta Palmizi, Zerogrammi, Aldes, con gran finale affidato alla compagnia “A Badil“ di Selim Ben Safia, coreografo franco-tunisino con lo spettacolo “El Botinière“, mitico cabaret del centro di Tunisi.

Sofia Coletti