Mensa scolastica, premio in denaro. Dal Comune sette pasti gratis

Una sana alimentazione vale anche sette pasti gratis sul conto mensa degli studenti spoletini. La mensa scolastica di Spoleto è stata premiata dal Ministero con un contributo di 31.553 euro che permetterà alle famiglie di ricevere una ricarica sul conto mensa pari a circa sette pasti. La decisione è stata formalizzata dalla Giunta comunale, prevedendo un rimborso che andrà da un massimo di 34,29 euro, per coloro che pagano la tariffa massima ( 4,97) ad un minimo di 10,76 euro per la tariffa agevolata ( 1,56).

Il premio è stato assegnato per il menù biologico e la qualità dei prodotti impiegati; un servizio quello della mensa scolastica a ridotto impatto ambientale che integra cultura sul valore del cibo ed educazione a scelte e comportamenti consapevoli, sensibilizzazione alle buone pratiche ambientali e alla riduzione degli sprechi. Il pranzo nelle scuole di Spoleto, ricorda l’ammionistrazione, è costituito interamente da alimenti biologici per quanto riguarda frutta, ortaggi, legumi, cereali e derivati, uova, latte, yogurt, marmellate, confetture, miele, pane prodotti da forno, il 70% dell’olio extra vergine di oliva, il 50% delle carni, il 30% dei formaggi, mentre la restante parte è comunque di qualità Dop Igp, Km0, a filiera corta, Il fondo, istituito dal Ministero dell’Agricoltura insieme al Ministero dell’Istruzione per promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente, è stato finanziato con 5 milioni di euro.

"La qualità del servizio offerto è all’origine del premio e della possibilità di contribuire ai costi dei pasti sostenuti dalle famiglie – spieda l’assessora Luigina Renzi – Lo scorso anno abbiamo ottenuto il premio Mensa verde, sempre per la qualità del cibo e la riduzione degli impatti ambientali, a testimonianza di un percorso che abbiamo intrapreso con convinzione per garantire costantemente alle bambine e ai bambini che frequentano le nostre scuole una dieta completa e variegata". Anche per il 2024, ha garantito l’assessore Renzi, non ci saranno aumenti sulle tariffe della mensa. Nelle prossime settimane, indicativamente a gennaio, sul conto mensa dei bambini verranno effettuate delle ricariche pari a circa 7 pasti ciascuno. L’ operazione di ricarica avverrà in automatico tramite il software gestionale del concessionario del servizio