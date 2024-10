Mensa Caritas Menù più sani e bilanciati. Dietisti della Usl 1 rivedono le portate

Menù rivisto e corretto alla mensa della Caritas Don Bassaetti, che da anni offre un piatto caldo e una porta aperta ai bisognosi della città. Ci pensa Il gruppo di dietisti dell’Usl Umbria 1, che insieme alla responsabile della formazione aziendale, partecipano oggi alla Giornata mondiale dell’alimentazione, con un progetto che vede coinvolta la Caritas Diocesana di Perugia insieme al suo direttore, don Marco Briziarelli.

L’iniziativa prevede sia la revisione del menù, realizzandone uno più sano e più flessibile, sia degli incontri di educazione alimentare e dinamiche relazionali di gruppo, rivolti ai volontari e agli operatori del servizio mensa, per acquisire conoscenze da adoperare durante il servizio mensa. Un progetto sentito e voluto dalla direzione generale dell’Usl Umbria 1 e dal servizio dei dietisti, che sono partiti nella loro analisi dal presupposto che è importante sostenere un’alimentazione sana che può migliorare la salute e ridurre la necessità di accesso ai servizi di cura.

Inaugurata a fine aprile 2022, la mensa “Don Gualtiero”, intitolata al cardinale Bassetti, distribuisce in media 34.592 pasti (114 in media al giorno) l’anno e vi lavorano oltre 40 volontari giovani e adulti. "Numeri che parlano di tante storie di fratelli e sorelle, nella grande vulnerabilità, che qui hanno trovato ristoro nel cibo, nella relazione, nel cuore", sottolinea don Marco. Il commento dell’arcivescovo Ivan Maffeis: "Vedere in questo luogo il coinvolgimento di tanti volontari e la passione che ci mettono, sono l’espressione di una Chiesa viva, che educa e si lascia educare dai poveri".

Silvia Angelici