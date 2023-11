Mencaroni:: "Non spegnere la vitalità"

PERUGIA – Il presidente della Camera di Commercio di Perugia, Giorgio Mencaroni (nella foto), commenta i dati dell’ultimo rapporto Excelsior. "Pur in un quadro di consistente rallentamento della crescita a causa dell’alto costo del denaro e degli effetti delle tensioni geopolitiche – dice Mencaroni – le imprese dell’Italia e dell’Umbria danno una dimostrazione di grande vitalità e fiducia aumentando sia a novembre che nel trimestre novembre 2023-gennaio 2024, secondo le previsioni Excelsior le assunzioni in maniera importante. L’Umbria, nonostante insieme al Centro metta in mostra una performance inferiore a quella media nazionale, soprattutto per il trimestre, non solo comunque incrementa le previsioni sia nel mese di novembre che nel trimestre (rispettivamente +10,6% e +4,8%) e in particolare a novembre mette in mostra un vero e proprio record di assunzioni programmate. Il contesto delle previsioni degli avviamenti al lavoro vede in ombra l’industria manifatturiera, mentre costruzioni e servizi danno la spinta. Da evidenziare il contributo dei ‘Servizi di alloggio e ristorazione, servizi turistici’, la cui spinta quest’anno sembra non dover finire mai. Restano criticità importanti: il 57% dei posti offerti dalle imprese rischia di non essere coperto, mentre gli avviamenti previsti dei laureati nella regione sono solo il 9%, rispetto al 14% del dato nazionale, che già non brilla nei confronti tra Paesi dell’Unione europea. Io credo che nel sistema imprenditoriale umbro, come in quello italiano, le imprese sentano la spinta di vari elementi: la graduale messa a terra del Pnrr, la transizione digitale e la transizione energetica ed ecologica. Temi su cui la Camera di Commercio dell’Umbria è presente in maniera molto determinata per favorire e accompagnare le imprese nelle nuove sfide".