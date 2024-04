Melodie francesi stasera con Lucia Napoli e l’umbro Afrune

La celebre mezzosoprano internazionale Lucia Napoli sarà la protagonista dell’affascinante recital lirico in programma stasera alle 21 all’Auditorium Santa Cecilia di Perugia. Lucia Napoli sarà accompagnata dal giovane talentuoso pianista umbro Fabio Afrune. Questo prezioso evento, parte della Stagione Vivosòno 2024, offre al pubblico un’opportunità unica per immergersi nell’atmosfera avvolgente delle melodie romantiche francesi di Saint-Säens, Fauré e Ravel, intervallate da alcune delle opere pianistiche più illustri di Debussy. Appuntamento prezioso per il percorso vocale tracciato all’interno dell’Auditorium Santa Cecilia, il concerto rinnova uno dei principi fondanti delle Stagioni Vivosòno, che mirano alla creazione di occasioni di incontro tra artisti affermati a giovani musicisti emergenti. La perfetta acustica e l’intimità dell’auditorium permetteranno al pubblico di apprezzare appieno le qualità dei due artisti e il raffinato pregio delle melodie francesi. L’ingresso al concerto prevede biglietto al costo di 10 euro (7 per gli under 18).