Medioetruria e Nodo di Perugia. Il Comune frena i progetti

L’assessore alla Mobilità Pierluigi Vossi definisce "illogica" la scelta di ubicare a Creti la fermata dell’alta velocità ferovviaria. "Sarebbe preferibile potenziare le stazioni di Perugia ed Arezzo per favorire l’alta velocità, come emerso anche recentemente durante un incontro con l’associazione Opzione Zero che raggruppa diversi comuni della Medioetruria".

Sul Nodo di Perugia poi "emerge un disimpegno economico da parte delle amministrazioni statali, mentre nel contempo sono in cantiere opere parallele che potranno portare un nuovo scenario nella zona".

Il Comune chiarisce il proprio pensiero su due aspetti della futura mobilità regionale, il Nodo di Perugia e la stazione Medioetruria. Lo ha fatto durante un dibattito in Commissione cultura, nella quale si è discusso di potenziare l’alta velocità ferroviaria a Perugia e un impegno preciso sulla realizzazione del nodo e ancor prima del Nodino. "E’ giusto lavorare per alleggerire i problemi del traffico - ha detto a questo proposito –, ma per fare ciò non si può prescindere da un’analisi aggiornata dei flussi di traffico, oggi parziale ed incompleta, che tenga conto di quelli che saranno i prossimi interventi in via di realizzazione (raddoppio rampe, stazione di Collestrada). Solo con un quadro organico sarà quindi possibile valutare le ipotesi sul piatto (Nodo), ma anche avanzarne di nuove ed alternative al fine di tenere conto non solo dell’impatto sulla viabilità ma anche delle implicazioni ambientali".

I consiglieri di centrodestra e civici del Comune di Perugia affidano ad una nota la loro grande amarezza e preoccupazione per la bocciatura, in Commissione Urbanistica, del loro ordine del giorno in cui chiedevano alla Giunta di sostenere e portare avanti la realizzazione del Nodo di Perugia . "La nostra città – affermano – si trova attualmente in una situazione critica a causa della mancanza di un sostegno da parte della maggioranza riguardo alle infrastrutture, in particolare sul Nodo di Perugia. Questo progetto continua ad essere, come le grandi infrastrutture del territorio, un elemento di imbarazzo per la maggioranza del Comune di Perugia, prova ne è la bocciatura del nostro ordine del giorno in cui chiedevamo alla giunta semplicemente di sostenere la realizzazione dell’opera".