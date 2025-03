Medio Fondo del Quasar. Tutto pronto per la quinta edizione

CORCIANO - Tutto pronto per la quinta edizione della Medio Fondo del Quasar, evento ciclistico pensato per gli appassionati del ‘pedalare lento’ e per gli amanti della natura, in programma domani con partenza (alle 8.30) e arrivo al centro commerciale di Ellera di Corciano. La gara è valevole come prima tappa del Circuito cicloturistico Terre d’Etruria 2025 e del Circuito Cicloturismo Aics.

Due i percorsi ad anello tra cui si può scegliere: uno medio di 92 chilometri (dislivello di 1.600 metri) che arriverà fino alla località toscana di Sant’Andrea di Sorbello, nel comune di Cortona; uno corto di 60 chilometri (dislivello di 600 metri) fino a Castel Rigone nel comune di Passignano sul Trasimeno.

La competizione prevede anche due cronoscalate, Mantignana-Castel Rigone e Sant’Andrea di Sorbello-Preggio, e due i ristori allestiti nelle località di Mugnano e Castel Rigone. I premi andranno alle 10 società che avranno percorso il maggior numero di chilometri, ai primi tre classificati per categoria nella cronoscalata e un premio speciale alla società con il miglior tempo di cronoscalata dei primi quattro atleti.