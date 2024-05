Medico e ingegneri, giovani ternani al top. Focus del Lions Club sulla formazione locale

TERNI Tre ternani, eccellenti professionisti, protagonisti del convegno “I giovani e la città“ organizzato dal Lions Club Terni Host al “Garden“. Garden di Terni. Iniziativa voluta dalla presidente del Club, Alessandra Robatto (nella foto con i tre giovani). Riflettori, quindi, sul dottor Riccardo Ranieri, chirurgo specialista della spalla all’Humanitas di Milano, che ha raccontato le proprie esperienze italiane e internazionali; sull’ingegnere civile Marco Angelosanti che accanto ad una brillante carriera universitaria, anche negli Usa presso la Lowell University, si dedica ora, nel più prestigioso studio italiano di ingegneria, alla fotogrammetria con droni e laser per il recupero di importanti edifici storici, tra cui San Pietro in Vaticano; sull’ingegnere Giulia Stornelli, originaria di Avezzano ma ternana per scelta, che vanta esperienze professionali internazionali ed è risultata vincitrice del premio Metals 2023 a Londra per la migliore tesi di laurea PhD che applica le tecnologie nucleari alla resistenza dei metalli, tra cui l’acciaio (attualmente docente a Ingegneria all’Università di Perugia). " Tutti appena trentenni - sottolinea il Lions Club – , hanno letteralmente incantato i circa cento ospiti presenti. Giovani eccellenze che la presidente Robatto ha fortemente voluto far conoscere alla città, rappresentata dagli assessori Viviana Altamura e Michela Bordoni. L’evento potrebbe essere replicato nelle scuole superiori della città, e non solo, per testimoniare come la formazione scolastica e universitaria ternana sia elevata a tal punto da rappresentare un trampolino di lancio per tanti giovani che desiderano ‘volare alto’ e a cui consegnare simbolicamente le chiavi di Terni". Consegnato al Lions Club Terni Host, dal Governatore del distretto 108L Michele Martella, il premio ‘Leone d’Argento’ come ‘il miglior Club Lions del centro Italia per i service’ nell’anno lionistico 2022/2023, con la presidenza di Stefano Lupi.