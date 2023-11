“Medici davvero“. Premio a tre laureati

Nel ricordo del medico Silvia Nanni sono stati consegnati - in occasione della quinta edizione di “Medici Davvero“ - i riconoscimenti ai tre migliori laureati in medicina e chirurgia residenti in Altotevere. I futuri medici premiati si sono laureati tutti il 6 luglio 2022 all’Ateneo di Bologna con il massimo dei voti e sono: Chiara Gorbi, Costanza Bastianoni e Gabriele Brugnoni. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Ammi “Donne per la Salute“ in collaborazione con la famiglia Nanni, le Farmacie Tifernati srl e il patrocinio di comune di Città di Castello e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Perugia. La presidente Ammi Francesca Nardi, nel corso della cerimonia, ha voluto sottolineare che questo riconoscimento è un’iniziativa a cui l’associazione è molto legata: "Non vuole essere un gesto formale, ma la celebrazione pubblica di un momento importante da vivere con tutta la cittadinanza, più che nel ricordo di Silvia con Silvia che con la sua umanità e professionalità si è fatta esempio vivo anche per chi non ha avuto occasione di conoscerla". La presidente ha poi invitato i tre medici vincitori a condividere con l’assemblea il racconto del loro percorso di studio, le ragioni della loro scelta e il campo specifico sul quale andranno a operare. Alla cerimonia, oltre alla famiglia Nanni, erano presenti anche Graziano Conti in rappresentanza dell’Ordine Medici Chirurgi e degli Odontoiatri di Perugia, la dottoressa Valchiria Do, amministratore unico delle Farmacie Tifernati e Lucia Tanti, vicesindaco del comune di Arezzo. La quinta edizione di “Medici Davvero“ si è conclusa con il racconto dei tre giovani medici premiati, amici e ora anche colleghi, e con il loro faticoso, ma affascinante percorso che è riuscito ad emozionare tutta l’assemblea.