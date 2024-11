’Medici Davvero’, consegnate le borse di studio "Silvia Nanni"

CITTA’ DI CASTELLO – Nella sala consiliare si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio alla memoria della dottoressa Silvia Nanni che sono state consegnate a tre giovani neo laureate in medicina. La sesta edizione di "Medici Davvero" promossa dall’associazione Ammi - con un targa al merito e un simbolico contributo economico - è andata a Diletta Paganelli, laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Linda Tacchini e Lorenza Beccafichi dell’Università degli Studi di Perugia. Tutte e tre le ragazze hanno ottenuto la laurea col massimo dei voti. A complimentarsi con loro per l’impegno e i risultati raggiunti sono state le autorità e il presidente della sezione Ammi di Città di Castello Francesca Nardi insieme alla collega nazionale dell’Ammi Tiziana Bianchini; Graziano Conti in rappresentanza dell’Ordine dei Medici e la dottoressa Valchiria Do’ amministratore unico delle Farmacie Tifernati. La cerimonia si è conclusa con le emozionanti testimonianze dei tre giovani medici che hanno condiviso con l’assemblea il racconto del loro percorso.