Maxi-sequestro di prodotti

TERNI Nell’ambito dei controlli per il Carnevale, la guardia di finanza ha sequestrato in un negozio ben 16mila prodotti ritenuti non sicuri. Si tratta di maschere e accessori per il Carnevale, oggettistica varia e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del ‘’Codice del Consumo’’ e della speciale normativa sui giocattoli. Tutti i prodotti in questione sono stati sequestrati in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione. Al titolare dell’attività è stata elevata una sanzione sanzione pecuniaria da un minimo di 2.016 euro a un massimo di 35.823 euro.