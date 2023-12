Maxi-sequestro della Finanza. Ecco giocattoli e luci natalizie ma senza i requisiti di sicurezza

Giocattoli, addobbi, accessori per telefoni, luci e articoli natalizi vari. Tutti rigorosamente senza i requisiti previsti dal Codice del consumo. In sostanza, potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore. La Guardia di finanza di Perugia ne ha sequestrati complessivamente 26mila pezzi nell’arco di un’attività di controllo mirata al contrasto alla contraffazione, all’abusivismo commerciale ed alla tutela del "made in Italy", che, in concomitanza con le feste di fine anno, si è concentrata nel mese di dicembre.

Gli articoli individuati e sequestrati, riferisce la Guardia di finanza, erano sprovvisti sia del marchio Ce sia delle indicazioni relative alla natura dei materiali impiegati, al Paese d’origine e alle avvertenze e modalità d’uso in lingua italiana, informazioni "richieste dal legislatore al fine di garantire al consumatore finale la consapevolezza della qualità del prodotto e il suo utilizzo in piena sicurezza".

La merce, importata prevalentemente dalla Cina senza i preventivi controlli di sicurezza, sottolineano ancora le Fiamme gialle, ha due profili di pericolosità. Uno di natura economica, rappresentando un "un danno per l’economia nazionale, generando fenomeni di concorrenza sleale".

L’altro è quello della salute, essendo potenzialmente pericolosa per l’ambiente e per la salute dei consumatori e, "soprattutto, dei bambini proprio per l’assenza di garanzie che certifichino la sicurezza dei materiali utilizzati e delle procedure attuate per la fabbricazione". I responsabili degli esercizi commerciali dove sono stati effettuati i sequestri sono stati segnalati alla Camera di commercio per l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa.

I controlli sono tuttora in corso e proseguiranno nei prossimi giorni nel quadro delle attività di polizia economico finanziaria svolte dalla Guardia di finanza, "a testimonianza dell’impegno per la tutela dei consumatori, di una sana concorrenza e delle imprese oneste che operano sul mercato rispettando le regole"