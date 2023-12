Negozio svaligiato, i ladri scappano con 50mila euro

Città di Castello (Perugia), 12 dicembre 2023 - Nel cuore della notte hanno agito indisturbati, svuotando la cassaforte del punto vendita Risparmio Casa situato nella nuova sede alla zona industriale di Città di Castello. Un furto messo a segno da quella che molto probabilmente è una banda specializzata in questo genere di raid che si è allontanata con un bottino da 50 mila euro in contanti. Pendolari del furto che si muovono lungo la E45 in modo rapido: sarebbe questa una delle piste che la polizia sta seguendo per individuare i componenti della banda che nella notte tra l’8 e il 9 dicembre hanno agito nel punto vendita di Risparmio Casa. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, avrebbero controllato la zona (il negozio si trova insieme ad altri market della grande distribuzione nel cuore dell’area industriale), poi si sono guadagnati l’ingresso utilizzando una delle porte laterali dell’esercizio e, una volta all’interno del negozio, per non far scattare l’allarme hanno manomesso sia il sistema di sicurezza che le telecamere di videosorveglianza.

Disattivati gli impianti hanno avuto il tempo di aprire la cassaforte, prelevare il contenuto e portarlo via insieme ad altri contanti lasciati come fondo cassa, per poi darsi alla fuga. In base a una prima stima il bottino ammonterebbe a oltre 50mila euro. I ladri hanno agito in modo mirato: nessun prodotto dei tanti che sono in esposizione per la vendita dentro Risparmio Casa sarebbe stato portato via. A fare l’amara scoperta sono stati nella mattina del 9 dicembre, poco prima dell’orario di apertura al pubblico, alcuni addetti alla vendita che hanno dato l’allarme. Il punto vendita è rimasto chiuso per l’intera mattinata di sabato, per consentire accertamenti e inventario.

Gli agenti della polizia del Commissariato di Città di Castello, ai quali è stato denunciato il furto, si sono recati sul posto ed hanno svolto un dettagliato sopralluogo per acquisire gli elementi utili alle indagini che proseguono serrate. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli. A metà ottobre un furto analogo venne compiuto, sempre di notte, ai danni del negozio Smart 4 di telefonia mobile a Città di Castello con decine e decine di telefoni cellulari di ultima generazione portati via dai ladri.