Maxi-controlli della polizia in strade e locali

SPOLETO – In vista delle festività aumentano i controlli delle forze dell’ordine. Nel fine settimana le volanti del Commissariato di Polizia di Spoleto, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, i parchi cittadini e le principali piazze. Sono state effettuate delle verifiche anche in due esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare i clienti al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa sul rispetto delle norme. Durante l’attività di prevenzione, sono stati effettuati controlli, anche appiedati, delle vie del centro storico e nei pressi di Chiese e Basiliche, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine. Nel corso dei controlli gli agenti hanno identificato 99 persone e sottoposto a verifica 53 veicoli.