Maxi bollette del gas. Esplode la rabbia

Bollette del gas alle stelle, protestano i cittadini. "Ho ricevuto una bolletta del metano da 1167 euro relativa agli ultimi due mesi, ma a casa il termostato è fisso a 17 gradi e la notte è tutto spento. Ho verificato con la stessa bolletta dell’anno scorso e c’è un aumento di oltre 200 euro". Sono diversi gli spoletini che in questi giorni hanno ricevuto la bolletta del gas metano del gestore del territorio Vus Come sono stati costretti a rilevare un notevole aumento rispetto all’anno passato. In molti si sono recati alla sede degli uffici al pubblico di Vus Com, in via dei Folosifi, per chiedere spiegazioni o hanno chiamato il numero verde. In linea di massima le tariffe son quasi invariate, ma l’aumento delle bollette è dovuto al fatto che nella maggior parte dei casi invece di riportare i consumi effettivi vengono riportati quelli stimati. Ciò, quindi, significa che qualcuno potrebbe già aver pagato in anticipo metri cubi di metano ancora non consumati. La Vus spiega però che, comunque, è possibile evitare questa situazione comunicando entro i tempi previsti gli effettivi consumi attraverso l’autolettura. Vista la situazione e le difficoltà economiche dovute anche all’aumento delle altre utenze, come acqua e gas, in diversi hanno chiesto la rateizzazione o l’annullamento della bolletta ed il ricalcolo in base ai metri cubi di metano effettivamente consumati. Non è la prima volta che avvengono casi simili ed è proprio per questo motivo che è stata introdotta l’autolettura.