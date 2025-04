Maurizio Mastrini all’Università per Stranieri “Concerto Baratto“ tra musica e solidarietà

Musica, solidarietà e impegno sociale per il grande ritorno a Perugia del pianista e compositore Maurizio Mastrini (nella foto) dopo un’assenza di tre anni, dal novembre 2022, quando l’artista si esibì in Piazza IV Novembre per i festeggiamenti dei Baci Perugina. E questa sera torna per celebrare un altro centenario, quello dell’Università per Stranieri. Alle 21 Mastrini si esibirà nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga con l’innovativo “Concerto Baratto“: presenterà il nuovo progetto “Ghost“ senza dimenticare la solidarietà visto che il pubblico potrà partecipare portando, come unico biglietto d’ingresso, una busta di spesa, che sarà poi devoluta alle famiglie dei bambini ospitati al Residence “Daniele Chianelli”. Dal 2015, infatti, Mastrini ha unito la sua arte alla beneficenza attraverso il “Concerto Baratto”, riuscendo a raccogliere oltre 130 quintali di beni di prima necessità per chi ne ha più bisogno. Si consigliano cibi a lunga conservazione come pasta, riso, tonno, biscotti e alimenti per bambini (latte in polvere, omogeneizzati…).

Per rendere ancora più suggestivo il concerto sarà allestita una cornice “candlelight“ con mille candele e in questa atmofera Mastrini proporrà i brani del nuovo progetto discografico “Ghost“. "Il brano che dà il titolo all’album è nato dallo stesso pianoforte della stanza 448 del Vittoria Excelsior di Sorrento, che nel 1986 ha visto Lucio Dalla scrivere la magica melodia di Caruso" racconta Mastrini: aacclamato nei 5 continenti e con oltre 650mila spettatori che lo hanno applaudito in tutto il mondo, l’artista umbro è uno dei pianisti più apprezzati nel panorama musicale internazionale. Un autentico fenomeno che vanta oltre 43 milioni di ascolti su Spotify e migliaia di video disponibili sulle principali piattaforme digitali.