Fugge dalla guerra in Ucraina e fa la maturità: “Dopo le bombe niente fa paura”

Spoleto (Perugia), 19 giugno 2024 – Tra i 7572 studenti alla prima prova della maturità in Umbria questa mattina, 19 giugno, c’è anche David Movsisian. Diciottenne, David è fuggito dalla guerra in Ucraina e ora vive con la nonna Alla a Spoleto dove frequenta il liceo linguistico. “Preoccupato per gli esami? A chi si è svegliato una mattina sotto le bombe, la maturità non può far paura”, racconta seduto davanti al computer, nella sua cameretta, alla vigilia dell'esame.

David Movsisian, 18 anni, fuggito dalla guerra in Ucraina, si prepara per la prima prova della maturità (Ansa)

Due anni fa, poche settimane dopo l'attacco russo, David lasciò la sua città di Kropyvnytskyi, non distante da Kiev, per rifugiarsi in Umbria. “Appena arrivato in Italia - spiega lo studente - è stata molto dura, sia per la lingua che per la mancanza della mia famiglia, ma adesso amo vivere qui. Terminato il liceo mi iscriverò all'Università per Stranieri di Perugia e da grande sogno di fare business nel mondo della ristorazione e del mercato dei fiori. Anche se – sottolinea il giovane ucraino – il mio sogno più grande al momento è che termini al più presto la guerra e torni la pace in Ucraina”.