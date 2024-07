Maturità da dieci e lode . Ecco i nomi degli studenti che si sono distinti

Sono terminati nei giorni scorsi gli esami di stato anche nelle scuole eugubine, con dei risultati finali che non possono far altro che soddisfare professori e dirigenti scolastici. Presso il Polo Liceale “G. Mazzatinti” sono stati 179 gli studenti che hanno affrontato il cosiddetto esame di maturità, con un quadro complessivo sicuramente positivo. Per 27 di loro (quasi il 17%) c’è stata la votazione massima (100/100), di cui 14 con la lode. Scendendo nel dettaglio dei vari indirizzi, per quello Classico sono stati nove i “100” assegnati di cui sette con lode, mentre per quello Scientifico sono state quattro le lodi su un totale di otto “100” assegnati; per le Scienze Umane due le lodi su otto studenti con il punteggio massimo, mentre allo Sportivo si registra un cento con lode e al Liceo Artistico un cento.

Questi gli studenti che hanno ottenuto il voto con lode: Lilli Pietro, Marsili Giuseppe (5ALC); Battistelli Isabella, Bedini Caterina, Linzi Chiara, Merli Paolo, Paoletti Angelica Chiara (5BLC); Chiocci Letizia, Franceschetti Leonardo (5ALS), Bellucci Nicola, Matteacci Simone (5BLS); Picchi Michela (5BLSS); Natalini Giorgia (5ALSU); Pettirossi Camilla (5BLSU).

Per tutti i ragazzi che hanno sostenuto le prove sono comunque arrivati gli auguri della dirigente scolastica Marinangeli: "Gli anni del Liceo sono archiviati. Sono stati anni faticosi, con tanti imprevisti, ma li abbiamo affrontati insieme ed abbiamo finito insieme, così come abbiamo iniziato, Siete stati tutti bravissimi! Ora vi aspetta un futuro che spero sia ricco di soddisfazioni per ciascuno di voi! Intanto godetevi l’estate e il meritato riposo!".

Può essere soddisfatto anche David Nadery, dirigente scolastico dell’I.I.S. “Cassata-Gattapone”, dove i candidati promossi sono stati 204, tra i quali si evidenziano 26 alunni che hanno preso il massimo (100/100) e 8 alunni che hanno ottenuto addirittura la lode.

Da segnalare anche il 100/100 ottenuta da una delle alunne del nostro corso serale (classe 5 turismo).

Questi gli studenti che hanno ottenuto la votazione con lode: Anastasi Davide e Fioriti Anna (5SIA); Bellucci Micheal (5PE); Ramacci Diego (5B2); Mariucci Diego (5I2); Lupini Nicolas (5A); Amantini Alessandro e Pino Antonio (5I1).