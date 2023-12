Orvieto, mattoni e tufo lanciati dalla Rupe: distrutte due auto

Orvieto, 9 dicembre 2023 – Non sono bastate due denunce a far cessare l’inquietante fenomeno del lancio di pietre dalla rupe contro le auto parcheggiate. A distanza di tre settimane dalla denuncia di K.D.S. orvietano di 25 anni e del ventisettenne E.C.per aver lanciato una trave di cemento contro una Fiat Cinquecento, lo stesso episodio si è ripetuto nella notte tra giovedi e ieri. Stesso copione, stessa ambientazione. Due vetture che erano parcheggiate nel cortile accanto alla chiesa della Madonna del Velo, appena fuori porta Maggiore, sono state gravemente danneggiate dal lancio di un blocco di cemento e di alcuni mattoni di tufo dal parapetto della rupe, da un’altezza di oltre venti metri. Il materiale edile è stato prelevato da un cantiere che è allestito nella zona della Cava dove si sta lavorando alla ristrutturazione di un’abitazione, a poca distanza dal luogo dove vive uno dei due. La polizia ha proceduto al sequestro dei massi mentre l’intervento è stato effettuato dai carabinieri. Il gravissimo episodio sta creando grande sconcerto. I due ragazzi che restano gli unici sospettati del folle gesto devono rispondere anche di altre decine di danneggiamenti secondo le prove raccolte dal commissariato. La magistratura non ha però ritenuto di adottare finora alcun provvedimento restrittivo a carico dei due.

Il primo episodio di lancio di massi dalla rupe che avevano semidistrutto la Fiat era peraltro avvenuto esattamente il giorno successivo a quello in cui i due ragazzi erano stati denunciati dalla polizia in seguito al sopralluogo effettuato nelle loro abitazioni. Al termine del blitz erano emersi ulteriori elementi in grado di consolidare i sospetti nei loro confronti, già molto pesanti in seguito ai risultati conseguiti dagli agenti del commissariato al comando del dirigente Antonello Calderini. Le serrate indagini si sono protratte per mesi. I danneggiamenti delle auto si protraggono da un anno e mezzo.