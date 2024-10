Mattia, le ore di paura. Ritrovato dal cane addestrato per la ricerca

Tutti si sono mobilitati per ritrovare Mattia. Una imponente macchina di soccorsi, quella che nella giornata di domenica ha battuto a tappeto il territorio di Tuoro, fino a quando è arrivata la bella notizia del ritrovamento del ragazzo sano e salvo, con l’unità cinofila e il naso straordinario di uno splendido pastore tedesco addestrato alla ricerca, che hanno portato il risultato tanto atteso.

"In qualità di sindaco – ha detto il primo cittadino Maria Elena Minciaroni – voglio ringraziare i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale e le squadre di ricerca che hanno permesso il ritrovamento di Mattia. Grazie alla stazione carabinieri di Tuoro ed in particolare al comandante maresciallo maggiore Simone Spaccino, grazie alla polizia municipale di Tuoro ed in particolare al comandante tenente Lorenzo Fantini. Grazie ai vigili del fuoco, in particolare al comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia ed all’ispettore Andrea Lombrici, al distaccamento volontari di Castiglione del Lago, agli operatori Tas, all’ Unità cinofila, all’Unità Sapr. Grazie alla sala operativa del Centro Regionale di Protezione Civile. Grazie a tutte le associazioni di protezione civile che hanno partecipato alle ricerche: Cover odv Unità di Protezione Civile di Tuoro-Passignano, Gruppo cinofilo da soccorso "le orme di Askan" sezione di Narni, La Rosa dell’Umbria Odv Todi e Perugia con le unità cinofile, Misericordia di Magione con l’ unità cinofila, Ovus Corciano e l’ unità cinofila, Gruppo Comunale" Perusia" e l’unità cinofila. Grazie a nome di tutta la comunità di Tuoro".

L’allarme era scattato intorno alle sei del mattino di domenica a Tuoro sul Trasimeno dove, alle prime luci dell’alba, sono state attivate le squadre di ricerca, che hanno battuto la zona per diverse ore, impiegando anche un mezzo aereo. Alle ricerche hanno partecipato anche semplici cittadini da tutto il territorio, davvero una truppa imponente riunita al solo scopo di portare a casa Mattia. Alle 13.30 è arrivato la svolta col ritrovamento del ragazzo, che è stato trovato "vivo e cosciente". Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che dopo gli accertamenti preliminari compiuti sul posto ha disposto per il giovane il trasferimento in ospedale, da dove arrivano notizie positive sul suo stato di salute,il peggio è passato.