Picchiato dalla polizia americana, Falcinelli torna in Italia

Spoleto, 20 novembre 2024 – “Non vedeva l'ora di ritornare in Italia anche se, purtroppo, le sue condizioni psicologiche sono molto gravi. Ogni 24-25 del mese rivive i drammatici momenti di quella notte di febbraio scorso, quando gli agenti della polizia di North Miami Beach Police Department hanno trasformato la sua vita in un incubo, aggredendolo in modo brutale, mettendogli il ginocchio sul collo, impedendogli di respirare, ammanettandolo cosi' fortemente da non far circolare il sangue nelle sue mani ed infine, quando chiedeva se avesse qualche diritto, incaprettandolo e torturandolo e poi prendendolo anche in giro con le loro dichiarazioni". Così Vlasta Studenicova, mamma di Matteo Falcinelli, lo studente venticinquenne di Spoleto arrestato il 24 febbraio scorso in Florida con modalità violente.

"Rientriamo da Miami ambedue oggi - ha aggiunto - ma con 2 voli diversi, per paura che potesse accadere qualcosa durante il viaggio". "Intendo fare appello alla premier Giorgia Meloni - scrive la madre di Matteo Falcinelli - la quale fino ad adesso non è mai intervenuta nella vicenda di Matteo, nonostante io abbia più volte chiesto il suo interessamento, anche per iscritto. Intendo rivolgermi anche ai politici e parlamentari che invece hanno reso le loro dichiarazioni in sostegno di Matteo, manifestando la loro solidarietà, ed a tutte le istituzioni italiane per ottenere l'aiuto e la giustizia per Matteo - ragazzo la cui vita è stata distrutta anche se è sopravvissuto fisicamente".

"Mi voglio rivolgere anche al Ministro Tajani per ottenere l'impegno del governo di seguire le indagini a Miami e per fare tutti i possibili passi per indurre lo Stato della Florida - aggiunge - ad avviare le indagini ed accertare le responsabilità di tutti quelli ritenuti responsabili per le atrocità alle quali Matteo è stato sottoposto".

La madre di Matteo esprime preoccupazione anche per gli studi universitari: "L'università alla quale Matteo è iscritto, ha dichiarato la settimana scorsa che, su segnalazione della polizia, hanno aperto un procedimento a carico suo all'interno dell'università ed intendono sottoporlo a una specie di procedimento processuale, cosa che potrebbe comportare a Matteo il blocco della laurea e del rilascio del diploma universitario. Matteo si potrebbe laureare a breve e ce l'ha messa tutta per farlo con ottimi voti, nonostante abbia passato quello che ha passato".