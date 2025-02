Università per Stranieri, cent’anni di eccellenza: arriva Sergio Mattarella

Perugia, 7 febbraio 2025 – L’Università per Stranieri di Perugia, istituita nel 1925, si appresta a festeggiare il suo centenario con una solenne cerimonia che vedrà la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso in città mercoledì 12 febbraio, alle 11. Ad accoglierlo in piazza Fortebraccio, dov’è prevista la presenza di studenti delle scuole cittadine, saranno la presidente della Regione, Stefania Proietti, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, il presidente della Provincia di Perugia Sandro Pasquali e il prefetto Armando Gradone. All’ingresso del palazzo il presidente sarà ricevuto dal rettore dell’Ateneo, Valerio De Cesaris.

Prima dell’inizio della cerimonia, Mattarella incontrerà una rappresentanza degli studenti e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nonché i relatori della giornata. Il rettore De Cesaris, a nome della comunità accademica, offrirà al presidente un dono in segno di gratitudine per la sua visita. La cerimonia in Aula Magna sarà aperta dall’Inno nazionale italiano suonato dall’orchestra del Liceo Classico e Musicale Annibale Mariotti di Perugia. Dopo i saluti iniziali e gli interventi del rettore, della presidente del Collegio dei rappresentanti degli studenti e della rappresentante del personale tecnico-amministrativo, prenderanno la parola per brevi testimonianze quattro studenti internazionali provenienti da Colombia, Camerun, Cina e Kenya. Si tratterà dunque di un’inaugurazione di anno accademico che rimarcherà la specificità dell’Università per Stranieri di Perugia come ateneo internazionale e aperto al mondo. I mesi successivi saranno per la Stranieri costellati di iniziative culturali e celebrative, tra cui il raduno degli ex alunni, previsto nel mese di luglio, e l’inaugurazione in autunno di una nuova palazzina attualmente in fase di ristrutturazione, sita accanto al campus universitario di viale Carlo Manuali.

“Siamo onorati e felici che il Presidente Mattarella abbia accolto il nostro invito all’inaugurazione dell’anno accademico della nostra Università - ha dichiarato De Cesaris -, la sua presenza è un riconoscimento altissimo per questa Istituzione, che da un secolo promuove la lingua e la cultura italiana nel mondo svolgendo un importante lavoro di diplomazia culturale. La visita del Capo dello Stato è il suggello più bello e significativo ai festeggiamenti del Centenario dell’Università per Stranieri”.