’Dalla lirica al musical’. Concerto inaugurale a Palazzo Gallenga

L’Università per Stranieri di Perugia apre in musica le celebrazioni del suo centesimo anno di attività e lo fa per suggellare un secondo anniversario che cade in questo 2025, ovvero i 50 anni di collaborazione con Agimus, l’Associazione Giovanile Musicale di Perugia, che dal 1975 tiene la sua annuale stagione concertistica nell’aula magna di Palazzo Gallenga. “Dalla Lirica al Musical“ è il titolo del concerto inaugurale che si tiene questo pomeriggio alle alle 18 nell’Aula Magna, con protagonisti il tenore Davide Francesconi, i soprano Veronica Marinelli e Cristina Mirigalli e il mezzosoprano Carolyn Beck, accompagnati al pianoforte da Mailis Pold.

La direzione artistica del concerto è affidata a Catharina Scharp, che ha scelto per l’occasione brani di Leo Delibes, Giacomo Puccini, Rodolfo Falvo e Kurt Weill. L’ingresso è libero e gratuito, come nella cinquantennale tradizione dell’offerta musicale dell’Agimus della Stranieri. L’assocazione presieduta dal maestro Salvatore Silivestro torna con una stagione di trenta concerti, divisi in varie sezioni.