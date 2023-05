Fiori e vip: Andrea Agnelli, matrimonio da copertina in Umbria con Deniz Akalin

Lisciano Niccone (Perugia), 1 maggio 2023 – Una nuova vita dopo l'esperienza da presidente della Juventus: lunga, ricca di trofei ma anche di momenti molto difficili e inchieste giudiziarie.

Andrea Agnelli sembra avviato verso un nuovo capitolo della sua vita dopo l’esperienza in bianconero con la squadra di famiglia. L’ex numero uno del team piemontese ricomincia dall’amore e dal matrimonio. Ha infatti sposato nella giornata di domenica 30 aprile in Umbria Deniz Akalin, di origini turche, la compagna con cui stava insieme ormai da alcuni anni.

L’ultima inchiesta sportiva sul club bianconero, riguardante il caso plusvalenze, ha portato a una condanna di inibizione di due anni dalle attività legate al calcio per Andrea Agnelli, che a fine novembre 2022 ha annunciato le sue dimissioni da presidente del club.

Andrea Agnelli e Deniz Akalin hanno una figlia, Vera Nil. I due avevano già figli dalle rispettive relazioni passate. Baya e Giacomo per Andrea Agnelli, nati dalla relazione con Emma Winter. Mila per Deniz Akalin, nata dalla relazione con l'ex marito, Francesco Calvo, già responsabile del marketing della Juventus, poi passato al Barcellona e adesso tornato alla Juventus.

Pavel Nedved e la compagna al matrimonio di Andrea Agnelli

Location del matrimonio il comune di Lisciano Niccone, in provincia di Perugia ma a pochissimi chilometri dalla Toscana e dalla provincia di Arezzo. La coppia ha dunque scelto l’Umbria per il sì sia civile che religioso. Un matrimonio a sorpresa, organizzato in gran segreto e che ha sorpreso molti.

Due giorni di festeggiamenti che hanno visto a Lisciano Niccone la presenza di tanti vip e volti noti del calcio. Tra questi anche Pavel Nedved con la compagna Dara.

Un matrimonio classico con un banchetto nuziale dall’allestimento particolarmente sfarzoso e che si è svolto in una dimora di campagna.

Classici gli abiti degli sposi. Vestito scuro con papillon e camicia bianca per Andrea Agnelli, abito bianco a sirena per Deniz Akalin, con classico bouquet e fiori anche nei capelli raccolti. All’uscita dalla chiesa, classico lancio di petali bianchi per festeggiare la coppia.

Diversi i nomi della Juventus e del calcio italiano che hanno preso parte alla cerimonia. Tra i familiari Andrea Agnelli anche la madre Allegra Caracciolo, vedova del padre di Andrea, Umberto.

Da sempre di casa in Toscana, Andrea Agnelli ha una casa in Versilia, dove soggiorna soprattutto in estate e dove è facile vederlo soprattutto nei weekend.